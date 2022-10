Magaly Medina volvió a responder a las indirectas de Gisela Valcárcel que se conocieron durante la segunda gala de “El gran show”. Pero antes de emitir sus opiniones, la ‘Urraca’ aseguró a sus televidentes que no ve el programa conducido por la ‘Señito’, debido a que los fines de semana los utiliza netamente para descansar. “Yo no veo su programa. Los sábados no tengo tiempo ni para ti, el domingo menos. Yo a partir del lunes chambeo. Sábado no me hablen de trabajo, domingo tampoco”, expresó. Video: ATV.