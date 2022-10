Fiorella Retiz explicó las razones por las que decidió no incursionar en OnlyFans

Fiorella Retiz, conductora que cobró mayor relevancia por su ampay con Aldo Miyashiro, descartó nuevamente que vaya a incursionar en el mundo del OnlyFans. Esta vez, la modelo dio mayores detalles de las razones que la llevaron a tomar esta decisión. La también influencer aseguró que, aunque no parezca, suele ser muy avergonzada. “Es decir, me tomo fotos en la playa, artísticas o por trabajo modelando algo, etc. Pero a que salga, así como Dios me trato al mundo y que se vea todo, no, imposible. Respeto mucho a las chicas que lo hacen, pero yo soy bien rochosa, aunque no parezca”, expresó. VIDEO: Instagram Fiorella Retiz.