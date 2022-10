Ethel incómoda con Leysi Suárez por criticar peso de Giuliana: “¿Para ganar necesitas ser flaca?”

Luego de que Leysi Suárez señalara que el ‘pésimo’ desempeño de Giuliana Rengifo en la pista de “El gran show” se debe a su peso, Ethel Pozo se mostró en total desacuerdo y criticó lo dicho por la bailarina. “Me parece un golpe bajo hablar del peso de una persona. Esto es decirle a una mujer prácticamente gorda”, expresó indignada. No obstante, esto no terminó ahí, pues también cuestionó si el tener una contextura delgada es parte de los requisitos que se piden para ser participante del programa de Gisela Valcárcel. “ ¿Para ganar se necesita ser flaca en televisión peruana? No creo. No estoy de acuerdo”, agregó. VIDEO: América TV