Carlos Galdós ‘cuadra’ a Kike Suero por intentar bromear con su productora: “Con ella no”

Kike Suero fue el invitado en el programa “Por Dios y por la plata” del viernes 7. Sin embargo, durante la conversación, el cómico intentó bromear con una de las productoras del espacio. Al prever que sería una broma de doble sentido subida de tono, Carlos Galdós sacó a la joven del set. “Con ella no. Aléjate de mi productora. No me la ‘huaraquees’”, pidió el conductor. VIDEO: Panamericana Televisión