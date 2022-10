Alex Brandon, creador de la ‘Chilindrina huachana’, salió a defender su personaje en un live de TikTok. “Yo fui el primero en ser la Chilindrina y después salió ese ‘retaco’ de Chepén , que se está haciendo pasar por mí”, dijo en alusión a Arath Terrones, la ‘Chili Chepén’, quien se defendió al asegurar que no usurpa el personaje. “No me he puesto la Chilindrina de nada”, dijo. Agregó: “Si me pagan es por mi personalidad” . Su respuesta fue publicada el 8 de octubre, se hizo viral y ya sobrepasó las 2,5 millones de reproducciones. VIDEO: Arath Terrones/TikTok