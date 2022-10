Magaly contra Rafael por no cumplirle promesas a Karla: “Pensé que tenía cariño por los hijos”

Magaly Medina expresó su fastidio contra Rafael Fernández, pues el empresario había prometido que seguiría pagando el colegio de los pequeños de Karla Tarazona, así como un fideicomiso para la locutora de radio. No obstante, semanas después de su separación oficial, el ‘Rey de los Huevos’ no ha cumplido con ninguna de estas promesas. “A veces, la gente quiere vender una imagen, quedar bien con el público; sin embargo, todas las promesas son de la boca para afuera”, comentó la presentadora, quien no dudó en criticar duramente el comportamiento de Fernández. “Pensé que tenía un cariño genuino, auténtico por los hijos de Karla Tarazona”, agregó. VIDEO: ATV