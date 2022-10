Florcita llena de elogios a Susy Díaz: “Aunque no parezca, mi madre es muy inteligente”

Florcita Polo anunció que su querida madre, Susy Díaz, tendrá una película biográfica para el próximo año con una gran emoción. Por ello, la ahora empresaria, aprovechó el momento para dejarle un sentido mensaje y señaló que, aunque la opinión pública no lo crea, es una mujer muy inteligente. “Yo voy a ser la primera en estar ahí y aplaudir a mi madre porque, de verdad, tantas cosas que ha pasado y ha seguido saliendo adelante, ella me enseña a cada día seguir saliendo adelante. Aunque no parezca, mi madre es muy inteligente”, indicó para “Estás en todas”. VIDEO: América TV