Robotina llega a “El gran show” y se luce bailando junto a Robotín al ritmo de “Mentiroso”

Tras el escándalo de infidelidad que protagonizó Robotín, Robotina apareció en la pista de baile como su refuerzo para ayudarlo a salir de sentencia. La venezolana Karelys Molina llegó a la pista de baile al ritmo de “Mentiroso” y protagonizó una emotiva escena con su expareja Alan Castillo, quien no dudó en pedirle perdón luego del ampay de hace unos días. “Yo sé que no es fácil para ti, gracias por apoyarme en este momento. Con el corazón en la mano, quiero pedirte perdón porque tengo hijas y no me gustaría que las traten así”, afirmó. VIDEO: América TV