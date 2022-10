Michelle Alexander responde Dalia Durán por cuestionar al jurado: “No te puedes poner de tú a tú”

¡Le responde! Michelle Alexander se enfrentó a Dalia Durán luego de sus desafortunadas declaraciones en las cuales cuestionó al jurado de “El gran show” y aseguró que no conocía a la productora. Ante ello, Michelle le advirtió que antes de ingresar a la competencia debió informarse sobre las figuras que conformarían el staff del reality: “Si tú no nos conoces, lo primero y lo mínimo que debes hacer es averiguar quién es el jurado. No te pongas de tú a tú con el jurado nunca”. Video: América TV