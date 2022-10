La Pantera del Chimpún Callao fue invitada al programa “Amor y fuego” luego de hacerse viral un TikTok. Como parte del video, cuadra a Rodrigo González luego de que emitiera un ampay del ‘Gato’ Cuba en actitudes cariñosas con una desconocida joven en una fiesta en Piura, pese a estar en una relación con Ale Venturo. ‘Peluchín’ aseguró que tomó el video con humor y no se intimida con la advertencia: “Yo me llevo bien con todos los felinos, así que no me intimidas, mi querida Pantera Rosa”. Video: Willax TV