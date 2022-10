Melissa Paredes no confía en sus compañeros de “El gran show”: “Luego te lanzan un puñal”

Melissa Paredes volvió a la televisión luego de casi un año de ausencia y fue presentada como una de las participantes de “El gran show”. Ahora la modelo se prepara para su primera semana en competencia, gala en la que recibirá los votos de sus compañeros. Ante eso, fue consultada por la cercanía que ha tenido con los otros integrantes durante esta semana de ensayo. Aunque la exconductora dijo que, hasta ahora, todo va bien, no se puede fiar de ellos. “Caras vemos, corazones no sabemos, sabrás. Es que a veces con las caras de ‘yo no fui’ te lanzan el puñal por la espalda ”, manifestó. VIDEO: América TV