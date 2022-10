Leslie Shaw se arrepiente de haber tenido como parejas a Mario Hart y Coto: Pérdida de tiempo

Leslie Shaw se encuentra en Perú y ha aprovechado su estadía para acudir a diversos programas de espectáculos, como a “D’ mañana”, en el que se sentó a compartir detalles de su relación con ‘El Prefe’, novio con quien se lleva 13 años de diferencia. Al ser sometida a una serie de preguntas sobre su pasado amoroso, la cantante reveló estar arrepentida de haber mantenido romances con Coto Hernández y Mario Hart. “ Me arrepiento de todos. Me han hecho perder tiempo . Con él (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada”. VIDEO: “D’ mañana”