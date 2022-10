Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, se enlazó en vivo con Magaly Medina el último 6 de octubre para contar detalles de situación actual tras migrar a Estados Unidos de manera ilegal junto a sus hijos. En un momento, la conductora le cuestionó si acaso Milena la había ayudado en su intento por encontrarse con su esposo Ítalo Villaseca, pues la cantante ha sido blanco de críticas por presuntamente no dar la mano a su consanguínea. “Mi hermana no es mi esposo, lo poco o mucho que me ha podido ayudar, a conseguir los pasajes económicos, darme mucha fuerza, estar pendiente de mí. De lo que ella me ayudó a conseguir, pude pagar los pasajes y la estadía para estar aquí con mis hijos”, explicó Ortega. VIDEO: Magaly TV, la firme