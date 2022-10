Christian Domínguez revela que le ofrecieron hacer una novela de su vida: “Dije que no”

Todo sucedió en la última edición de “América hoy”, cuando los conductores del programa empezaron a debatir sobre la reciente serie de Paolo Guerrero. Ante esto, Janet Barboza no dudó en trolear a Christian Domínguez por su pasado amoroso. “Contigo tendrían serie completa”, señaló. Dicho esto, el líder de la Gran Orquesta Internacional contó que, hace algunos años, recibió una propuesta para hacer una producción de su vida. “Tendría que poner a la mamá de mis hijos, contar mi vida, me ofrecieron una novela y dije por supuesto que no ”, mencionó dejando a todos sorprendidos. VIDEO: América TV