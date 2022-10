Magaly Medina no dudó en felicitar a Jorge Benavides por hacer su propia versión de las acusaciones entre ella y su enemiga en televisión: Gisela Valcárcel.

Magaly Medina aún tiene mucho por decir de Gisela Valcárcel. Si bien la ‘Urraca’ se mostró feliz por la parodia que presentará Jorge Benavides en su programa cómico, aclaró que aún tiene mucho por decir de la ‘Señito’. “Yo te voy a decir primero quién te va a responder el sábado por mí. Te doy un adelanto (...) Le he prestado todo a JB. El sábado enfréntate con mi doble. El lunes seguiré destapando mi archivo, ¡ay, qué maravilla! Hace tiempo no me emocionaba así al hacer un programa”, comentó. VIDEO: ATV