Leslie Shaw no asiste a discotecas con su novio por ser menor de edad: “Hacemos fiesta en casa”

Leslie Shaw y ‘El Prefe’ estuvieron en vivo en el programa “Amor y fuego” para ser consultados por aspectos privados de su tan comentado romance. La cantante acudió al set de TV mientras que el joven se enlazó a través de una videollamada. En una de sus declaraciones, el también músico reveló que tenía 20 años, lo que generó las alarmas de los presentadores, quienes acotaron que por su minoría de edad en los Estados Unidos no podía ingresar a locales de recreación. “ Solo vamos a la fiesta Bresh, yo soy amiga de los organizadores ”, dijo la cantante de “Faldita”. En vista de que las risas de Rodrigo y Gigi no cesaban, Leslie contó cuál era la solución a ese problema. “Hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir”, agregó la cantante. VIDEO: Amor y fuego