A raíz del televisado ampay entre Rodrigo Cuba y una mujer de identidad desconocida, varios personajes de la farándula han salido a comentar su pésimo accionar. Una de ellas fue Korina Rivadeneira, quien en su paso por “En boca de todos” criticó al futbolista e incluso señaló cómo se sentiría si le tocara vivir una situación similar. Ricardo Rondón no desaprovechó la oportunidad y le consultó cómo reaccionaría ante una infidelidad de Mario Hart. “ No lo veo nunca más en mi vida, o me voy yo de la casa, que no debería, o no le abro las puertas. Qué tiene él que estar haciendo por allá con una mujer abrazándola, besuqueándola, nada que ver ”, dijo lanzando la advertencia. VIDEO: En boca de todos