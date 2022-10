Paula Arias confiesa aún tener sentimientos por Eduardo Rabanal: “No tengo problema en decirlo”

Paula Arias y Eduardo Rabanal se presentaron este miércoles 5 de octubre en el programa “En boca de todos” para someterse a una dinámica que consistía en responder preguntas sobre su ya culminado romance. Ahí, la dupla fue consultada sobre si aún mantenían sus sentimientos latentes el uno por el otro. Ambos dieron un paso adelante a modo de confirmación y la salsera tomó la palabra. “ En mi caso, fui sincera, no tengo ningún problema en decir que tengo sentimientos por él ”, sostuvo. Fue ahí cuando Tula le preguntó al futbolista si quería a Paula y no de manera amical. “Sí, los sentimientos no desaparecen, nosotros hemos sido novios y hemos estado a punto de casarnos”, dijo el pelotero. Más adelante, la expareja no descartó retomar su relación sentimental. VIDEO: En boca de todos