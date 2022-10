Magaly reveló cómo consiguió el libro “La señito”: “Nos lo quisieron vender por 7 mil soles”

Magaly Medina no deja de apuntar contra Gisela Valcárcel. Ahora, la ‘Urraca’ se refirió al libro que se ha hecho viral en redes: “La señito”. Según la conductora de ATV, este texto escrito por la expareja de la rubia, Carlos Vidal, no contendría grandes revelaciones. Por ende, se sorprendió cuando le pidieron una exuberante cantidad de dinero por él. “Una fan del programa nos ha prestado este libro, no lo hemos podido encontrar. Algunos vivos quisieron vendernos este libro por 7 mil soles. No puede ser, ¿qué creen, que somos millonarios? Quieren que por este librito, mal escrito y mal contado, paguemos eso”, comentó. Video: ATV