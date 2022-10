Karla Tarazona se mostró muy tranquila con la reciente decisión que tomó el Poder Judicial y aseguró que ella jamás tuvo problema con que Leonard León visitara a los hijos que tienen juntos. Por ese motivo, consideró que el juicio contra ella fue algo absurdo. “A veces la ignorancia es grande. Abrió un proceso que él mismo se pregunta y se responde. Nunca hubo obstáculo en un proceso de régimen de visitas. Yo no lo hice. Yo he dicho y he recalcado que nunca he prohibido nada. Que no te dé la gana de ir, eso no es lo mío”, expresó la locutora de radio para las cámaras de La República. VIDEO: María Pía Ponce/URPI-LR