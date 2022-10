Ignacio Baladán no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al momento de explicar por qué había decidido renunciar inesperadamente a “Esto es guerra”.

¡No es un adiós! Ignacio Baladán sorprendió durante la noche del miércoles 5 de octubre al revelar que dejará “Esto es guerra”. El ‘guerrero’ no dudó en contarle a los conductores, participantes y al público que esta decisión la ha tomado después de enterarse de que su salud se ha visto perjudicada. Si bien no dio más detalles del asunto, se mostró bastante emocionado por dejar el programa. “Lo más difícil es decirle que no a algo que te gusta. Lo mejor es retirarme”, dijo. Video: América TV.