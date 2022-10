Valeria Piazza sobre ampay de ‘Gato’ Cuba: “Para mí sí hay una falta de lealtad grave”

¡No perdona nada! Valeria Piazza sorprendió a más de uno al comentar sobre la fiesta a la que asistió el futbolista Rodrigo Cuba, en la cual se le vio muy cariñoso con una mujer en Piura. La conductora indicó que la equivocación del jugador no solo sería por irse cuando estaba en concentración, sino porque terminó faltándole el respeto a su novia Ale Venturo, quien está embarazada. En ese sentido, afirmó: “Bueno. Sí son ellos. No solamente el ‘Gato’ Cuba, hay varios del Sport Boys. Así que, vamos a ver qué dice Ale Venturo (...) Yo estaba leyendo en redes sociales que dicen ‘ha sido un baile’, ‘no ha pasado nada’, ‘no es infidelidad’. Yo digo disculpen, perdón, pero yo sí pienso diferente. Creo que acá sí hay una falta de lealtad de todas maneras. Yo sí lo llamaría, personalmente, infidelidad, porque a mí no me gustaría que mi novio esté así tan cariñoso con otras chicas”.