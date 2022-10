Magaly revela que productor de Gisela invitó a Alfredo Zambrano más de una vez a su programa

Magaly Medina continúa las disputas contra Gisela Valcárcel. Esta vez, la presentadora de espectáculos sorprendió a los televidentes al revelar que la ´Señito’ le pidió a su producción que se contacten con Alfredo Zambrano para que sea uno de los invitados de su programa, aprovechando que ya no tenía una relación con la ‘Urraca’. No obstante, el notario rechazó dicha propuesta en más de una ocasión. “ Pese a que nosotros estábamos separados en ese tiempo, él no quiso ir , porque sabía que si iba, nunca jamás le volvería a abrir las puertas de mi casa”, comentó. VIDEO: ATV