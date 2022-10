Valeria Piazza comentó el ampay de Rodrigo Cuba con una mujer en una discoteca de Piura. Esto sucedió luego de que su equipo perdiera ante el Atlético Grau, el pasado 29 de setiembre. La ex reina de belleza expresó su indignación mientras conducía el bloque de “América espectáculos”. “No puede ser, yo pensé que la tormenta ya estaba pasando, que todos estaban en paz, y salen esas imágenes. Yo me quedé helada. De ser verdad, no creo que Ale Venturo lo perdone. Imagínense dar a la luz, tener una hija, ser madre soltera. ¿Por qué son así ah? Me ponen de mal humor, tienen que hacer las cosas bien”, enfatizó. Video: América TV