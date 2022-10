Magaly cuestiona a Gisela por invitados a “El gran show”: “Has sido la alcahueta de los infieles”

Magaly Medina no pasó por el alto el reciente estreno de “El gran show” y de los personajes que fueron presentados en esta nueva temporada. La figura de ATV aseguró que, a pesar de las críticas, Gisela Valcárcel aprovecha todos los escándalos de estos famosos para generar mayor rating. “No me hagas reír, Gisela. Tú, que has sido la alcahueta de tantos infieles, ahora vienes a rasgarte las vestiduras porque dices que yo no apoyo a las mujeres”, indicó. Video: ATV.