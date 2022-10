¡Le dijo todo! El ‘Apoteósico’ mencionó la dirección de Gisela Valcárcel y ella le hizo una broma de mal gusto. Gigi Mitre no toleró esta actitud y la criticó.

Este sábado 1 de octubre, Gisela Valcárcel estrenó una nueva temporada de “El gran show”, pero hubo varias incidencias durante la emisión. Una de ellas fue cuando el popular ‘Apoteósico’ mencionó la dirección en la que vivía la conductora, en La Victoria, y la reacción que tuvo ella en vivo llamó la atención. Gigi Mitre expresó su opinión sobre el comportamiento de la ‘Señito’: “¿Cuál fue el chiste del Apoteósico? ¿Dar su dirección? Fue una estupidez. A mí me da pena porque siento que muchas veces baja la cabeza, no sé si es por el dinero, pero no puede ser que aguante tanto”. VIDEO: Willax TV.