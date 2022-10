Tini Stoessel se presentó en la inauguración de los Juegos Sudamericanos, que fue transmitida en vivo por el canal Tigo Sports de Paraguay. Los periodistas a cargo no se percataron de que sus micrófonos aún seguían encendidos y comenzaron a burlarse del físico de la estrella pop. Al respecto, la cantante argentina dijo: “Para los que se preocupaban por mi ombligo, es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo. Y está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón, no se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo”.