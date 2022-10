Natalie Vértiz afirma que ‘Choca’ no tiene talento para la actuación: “No es lo tuyo ni de extra”

Durante la última edición de “Estás en todas”, Natalie Vértiz se animó a preguntarle a ‘Choca’ Mandros por sus talentos. “¿Tienes algún talento oculto?”, fue la interrogante que le hizo la ex Miss Perú. Ante esto, el conductor señaló que ya ha mostrado ante cámaras todos sus dotes artísticos. En ese sentido, señaló que la actuación no es lo suyo. Entonces, la modelo confirmó que, pese a que lo ha intentado en más de una oportunidad, el presentador no es bueno para dicha rama. “Pero actuación no es lo tuyo. Saliste un segundo y ni de extra” , expresó. VIDEO: América TV