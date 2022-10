Gisela Valcárcel vuelve a sorprender con peculiar peinado en el estreno de “El gran show”

¡No le teme a nada! Gisela Valcárcel no se amilana y se presenta con un irreverente peinado en la inauguración de la nueva temporada de “El gran show”. La conductora dejó muy claro que no le interesa los comentarios de las redes sociales y se arriesga a llamar la atención con su look. Como se recuerda, el cambio radical que se hizo la empresaria en el cabello fue comentado por varios días en los medios de comunicación. VIDEO: “El gran show”