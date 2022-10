Milena Zárate fue invitada al programa digital “Noche de patas” emitido por No somos TV y pasó una noche divertida al lado de los conductores, entre ellos Carlos Vílchez, quien en un momento le pregunta: “¿Qué es lo primero que ves en un hombre?”, en referencia al físico. “A mí me gusta el derrier. Yo veo siempre eso y, si está sin camisita, veo sus coquitos, los músculos. Por ejemplo, si tú estás sin camisa, imagínate, ni ciega te miro. Si voy a mirar a un hombre, tiene que ser alguien que me jale el ojo , tiene que tener algo que me jale el ojo”, respondió la colombiana sin esperarse la réplica del cómico, quien le contestó: “¿Y cómo te jaló Edwin Sierra, entonces? No entiendo”. El público estalló de risa, por lo que Zárate solo atinó a mencionar que en aquella época estaba “ciega, sorda y muda”. VIDEO: No somos TV