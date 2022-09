Rodrigo González y Gigi Mitre no participaron EN VIVO de la última edición de “Amor y fuego”, incluso transmitieron reportajes pasados. Conoce a qué se debió.

Rodrigo González y Gigi Mitre no aparecieron en la edición en vivo de “Amor y fuego”, de acuerdo a lo apreciado este viernes 30 de setiembre. Usuarios notaron que el programa tenía reportajes de días anteriores y recurrieron a las redes sociales de los conductores para saber qué ocurrió. Según la actividad del popular ‘Peluchín’ en Instagram, estuvo en Cusco tomándose fotos con fans. Por su parte, Gigi Mitre no realizó ninguna publicación; sin embargo, se presume que se encuentra con su compañero. Al finalizar el espacio de Willax, una voz en off comunicó que ambas figuras públicas explicarán su ausencia el lunes 3 de octubre. VIDEO: Instagram/Rodrigo González