Durante la última edición de “En boca de todos”, Korina Rivadeneira expresó su ‘molestia’ públicamente tras no ser llamada para participar en el reciente certamen que organizó el programa: Señora Primavera 2022. A través de un enlace en vivo, la ex chica reality se mostró bastante incómoda, pues pensó que estaría dentro de las participantes. “Estoy indignada, molestisima con ustedes, porque siempre que me convocan estoy allí. Yo juraba que me iban a convocar para la Señora Primavera. Yo ya soy una señora”, manifestó la modelo frente a cámaras. VIDEO: América TV