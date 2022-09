Magaly Medina suele jactarse del rating que obtiene en su programa noche a noche, considerándose líder en su horario. Desde que inició “La gran estrella”, la conductora no paró en criticar las bajas cifras que conseguía Gisela Valcárcel, al escuchar esto Rodrigo González aseguró que telenovelas de América TV superan ampliamente a “Magaly TV”, estos comentarios no le gustaron a la ‘Urraca’ y por ello aceptó que se frustra cuando no obtiene el resultado anhelado. “A mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente. Es cierto, cuando acá no tengo buen rating, ya saben cómo me pongo”, expresó. Video: ATV