Cachaza revela que sigue viviendo con Rafael Cardozo pese a rumores de separación

Aunque no se han pronunciado respecto a una posible separación, Carol Reali, más conocida como Cachaza, y Rafael Cardozo continúan con su vida cada uno por su lado y, en más de una oportunidad, han evitado hablar sobre el tema. No obstante, en una reciente aparición de la brasileña, la prensa aprovechó en consultarle sobre su situación amorosa. Ante esto, la modelo señaló que no brindará declaraciones, pues prefiere mantener ese aspecto en privado. Sin embargo, lo que llamó la atención de los televidentes fue ver a la joven sin su anillo de compromiso. De esta manera, una reportera se animó a preguntarle si aún viven juntos, a lo que ella respondió con un rotundo ‘sí’, confirmando que aún conviven, pese a los fuertes rumores de ruptura. VIDEO: América TV