Emprendedora asegura haber sido maltratada por Adolfo Aguilar: “No importa quien sea, espero respeto”

¡Fuertes declaraciones! Un video titulado “Adolfo Aguilar ya no comprará en mi tienda, por esto” se hizo viral en TikTok y ha generado controversia, pues una emprendedora asegura haber sido maltratada por el expresentador de “Yo soy”. Según relata, Adolfo Aguilar dejó su scooter en el frontis de su tienda para visitar otro stand; sin embargo, el lugar donde lo colocó tapaba la exhibición de los productos de la emprendedora, a pesar de haber un lugar vacío más adelante. “Le digo amablemente, ‘señor puede sacar su scooter de aquí’ (...) voltea y me dice: ‘lo puse allí porque te iba a comprar, pero ya no te compro” (...) Si no quieres, no compres. El punto es que no me importa quien sea, yo les hablo a las personas con respeto y espero la respuesta sea de la misma manera”, mencionó. Video: @aderichan