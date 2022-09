Joven ampayada con Robotín se disculpa con Robotina tras infidelidad: “No fue mi intención”

¡Se disculpó! Tras el ampay de Alán Castillo, conocido como Robotín, con Jessenia Velásquez, Karelys Molina se mostró bastante afectada por la supuesta infidelidad. Sin embargo, la joven que se hace llamar la ‘Robotina peruana’ aseguró que debería darle las gracias por quitarle la venda de los ojos. No obstante, en el detrás de cámaras de “Magaly TV, la firme”, Jessenia reflexionó sobre sus acciones y comentó que, de pasarle a ella, le dolería bastante; por ello le pidió disculpas. “Que me disculpe, no fue mi intención hacerla sentir mal”, sostuvo. VIDEO: ATV