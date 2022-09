Natalia Salas revela que sus planes de matrimonio no pararán: “No voy a detener mi vida por el tratamiento”

Hace poco, Natalia Salas fue sometida a una mastectomía tras su diagnóstico de cáncer de mama. Aunque su salud no esté restablecida al 100%, la actriz ha mostrado la mejor de sus facetas en sus redes sociales, en las que ha demostrado una gran perseverancia frente a las adversidades. En conversación con La República, la popular ‘Andrea’ comentó que sus planes para casarse siguen en pie. “No voy a detener mi vida por el tratamiento”, dijo. “Tengo un viaje a fin de año, he hablado con mi oncólogo para organizar las quimioterapias y no detener absolutamente nada”, reveló. “Creo que es importante no ponerle pausa a tu vida por tener diagnóstico positivo”, agregó. VIDEO: Joel Robles/URPI-LR