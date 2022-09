Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por afirmar que “todo el Perú quiere ver a Melissa Paredes” este sábado en “El gran show”. La ‘Urraca’ no cree que este sea el caso. “Creo que al Perú no le interesa ver a Melissa Paredes y el ‘Activador’. Ella está perdida, anónima de la televisión”, dijo. “De alguna forma le harían un favor porque ella no tiene trabajo”, comentó. “Ella ha perdido mucho después del lío que ha tenido con el ‘Gato’ Cuba”, opinó la conductora de “Magaly TV, la firme”. VIDEO: ATV