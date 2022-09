Tilsa Lozano y Jackson Mora se darán el sí en una ostentosa ceremonia que se llevará a cabo en un rancho de Pachacámac. Aún no se conocen muchos detalles de la organización del evento, pero esta noche Magaly Medina proporcionó nuevos posibles datos sobre el par. En uno de los informes que preparó su programa se dio a conocer que la dupla de tórtolos tendría como destino de luna de miel a Miami; no obstante, llamó la atención que, en varias ocasiones, Tilsa y Jackson hayan viajado a ese paraje. “ Recontracreativo este par”, decía la locución en off de la nota. Por su parte, la ‘Urraca’ sostuvo a modo de broma: “Tanto se va a gastar en la boda que ya no tiene plata para la luna de miel. Ni a Curazao se van”. VIDEO: ATV