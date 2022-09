Carlos Cacho revela que Zumba le pidió perdón por agredirlo en “El gran show”: “Me lo encontré”

Carlos Cacho recordó la vez en la que Zumba lo agredió en pleno set de “El gran show”, cuando se lanzó contra él hasta tirarlo al piso. El estilista aseguró que ese día estuvo muy molesto por la comportamiento del bailarín; sin embargo, afirmó que es un incidente que ya dejó atrás, pues el ex chico reality le volvió a pedir perdón hace poco. Contó que estaba con un amiga suya en el momento que apareció Zumba para decirle que estaba arrepentido por ese lamentable hecho. “Me lo encontré gracias a su prima, que es mi amiga. Ella me dijo ‘quiero que escuches a una persona que no sabes que es mi primo’ y volteo y era Zumba. Eso ha sido hace dos meses”, expresó el maquillador. VIDEO: América TV