Tula Rodríguez se disculpa con Bill Orosco por preguntarle sobre su padre biológico

El cantante Bill Orosco ha sido tendencia en redes sociales por su talento musical, al punto de ser considerado el “verdadero heredero” de Johnny Orosco. Por ello, este 27 de septiembre, fue invitado al programa “En boca de todos” y sorprendió al cantar a capela el tema “El arbolito” para promocionar su carrera como solista. Todo iba bien hasta que Tula Rodríguez le preguntó sobre su padre biológico y lo incomodó. “No, yo no tuve papá, no lo conozco. Mi madre sabe que la amo y que estoy orgullosa de ella, y lo que ha hecho por mis hermanos y por mí”, respondió el músico. “Discúlpame, no conozco la historia, perdón si he sido impertinente, mi amor”, respondió Tula, apenada. Video: América TV