Shirley Arica niega romance con Ítalo Valcárcel tras ser captados besándose: “No es mi tipo”

¡Lo negó! Shirley Arica fue invitada al programa “Amor y fuego” para comentar sobre su ampay en una conocida discoteca con el bailarín Ítalo Valcárcel, en el que salen bailando y en un momento se dan un beso. La modelo reveló haber conocido a la expareja de Melissa Klug en “El gran show”, pero asegura que solo son amigos. “Nada que ver, ese video es de hace dos meses, nos volvieron a ampayar bailando, pero no pasa nada, siempre hablamos. No me gusta como pareja, es un chico guapo, pero ahí nomas, no es mi tipo”, afirmó. Video: Willax TV