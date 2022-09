Bill Orosco sobre las comparaciones con su primo Deyvis Orosco: “Yo tengo mi propio estilo”

¡Toma su distancia! Bill Orosco es un joven cantante que se ha hecho muy conocido en redes sociales por el gran parecido de su voz con la de su tío Johnny Orosco, quien fue líder de la agrupación musical Néctar. El hacer conocido también ha hecho que la mayoría de los programas lo compare con Deyvis Orosco, hijo del empresario fallecido, quien tomó la batuta de la orquesta; sin embargo, en una visita al programa “En boca de todos”, el cantante se deslindó de esos comentarios: “ Me han dicho bastantes veces (que me parezco a Deyvis), pero yo tengo mi propio estilo ”. Asimismo, aseguró que desea hacerse una carrera artística basada en esfuerzo y no en escándalos mediáticos.