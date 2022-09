Moloko Podcast tuvo la visita de Bill Orosco en el set para conversar de diferentes temas de su vida personal y su carrera artística. Los conductores del programa virtual aprovecharon el momento y le consultaron sobre la posibilidad de ver al cantante dentro de algún elenco actoral. “De repente, quién sabe, también me meto al mundo de la actuación. No se sabe lo que puede pasar más adelante. Pueden venir proyectos, me pueden proponer y quién sabe, quizás esté en el mundo de la actuación como mi primo”, dijo. VIDEO: YouTube