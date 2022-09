La discrepancia por los puntos de rating sigue vigente. Magaly Medina y Rodrigo González continúan mencionando los puntos que cada programa hace en su respectivo horario. Este lunes 26 de septiembre, el conductor de Willax TV opinó sobre las declaraciones que emitió la popular ‘Urraca’ en redes sociales: “Aquí no hay envidia. No sabemos si por ahí hay alguna inseguridad, pero ¿qué hace ella todos los días en sus plataformas? Minimizar y aplastar (...) No eres más poderosa por minimizar a alguien que no compite contigo”. VIDEO: Willax TV