Angie Arizaga recibió la sorpresa de Jota Benz en este día especial y se quebró en vivo al recordar los momentos bonitos al lado de su pareja. Durante un enlace con “En boca de todos”, el chico reality resaltó que la vela en la torta de la influencer no se apagaba: “Tenemos una vela rebelde, hermano, no se apaga. Estamos candentes en fuego, ni en primavera se apaga. Dicen que cuando no se apaga es porque se vienen hijos en camino”. VIDEO: América TV.