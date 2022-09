Estrella Torres: concierto de la artista presenta fallas de sonido y público pide que cante a capela

La cantante peruana Estrella Torres se presentó en una discoteca ubicada en Huaraz, la cual contó con una asistencia masiva de fanáticos. Sin embargo, el concierto de cumbia no salió según lo esperado. Mientras la pareja de Kevin Salas interpretaba su tema “Si saben cómo me pongo, pa’ que me invitan”, el sonido se apagó. Esto fue muy preocupante para los asistentes, quienes pidieron que la solista cante a capela. Video: Trome