Durante el tour “Music of the Spheres World”, Chis Martin ha cumplido el sueño de varios fanáticos. En esa línea, el último 24 de septiembre, un niño con síndrome de Down acudió al concierto de Coldplay sin imaginar lo que sucedería horas más tarde. El vocalista de la banda británica se le acercó durante el show y lo invitó a subir al escenario para entonar juntos “A sky full stars”. VIDEO: Facebook