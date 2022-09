Maluma asegura que gracias al Perú es un artista reconocido: “Me abrieron las puertas de su país”

Maluma reveló que tiene un especial cariño por el Perú, al considerar que fue el primer país extranjero que le abrió las puertas y lo ayudó a impulsar su carrera. Por ello, decidió dedicarle unas palabras a sus fans durante su concierto en Lima, la noche del 23 de septiembre. “Me acuerdo cuando salí de Colombia me dijeron, estás loco, tu música no va a llegar a otros países y cuando vine a Perú por primera vez, sentí su cariño , me di cuenta de que los sueños si se hacen realidad. Hoy estoy aquí ocho años después disfrutando de mi carrera, de tantas cosas bonitas, pero sobre todo de los mejores fanáticos”, dijo. Video: URPI/Cristian Gamarra