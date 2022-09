Andrea Arana indignada por desplante de Ivana Yturbe a diseñadora: “Una bajeza total”

Andrea Arana se mostró en contra de Ivana Yturbe luego de que una diseñadora trujillana la acusara de demorar en el pago de unas botas que le compró, no devolverle a tiempo una cartera que le prestó y rematar a dos soles un vestido que le hizo. “ Vemos a una diseñadora que está emprendiendo, que quiere triunfar... le pareció oportuno darle un vestido a menor precio, hacerle el favor de comprarle unas botas con su propio dinero y no solo eso, prestarle una cartera para que ella complete su look, y ¿qué tiene a cambio? No la mencionó en redes y se demoró meses en pagarle los 125 solcitos... encima, todo un escándalo para devolver algo que no le pertenece. A mí me parece una falta de respeto, una bajeza total ”, dijo indignada. VIDEO: Willax Televisión